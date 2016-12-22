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Архив - Луганская область

Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками

22.12.2016 11:35
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Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками
Командование боевиков "ЛНР" компенсирует недостаток личного состава иностранцами. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"Нежелание гражданами России проходить военную службу в соединениях и воинских частях 2 АК (Луганск) ВС РФ и уклонения от мобилизации местного населения заставляет русское командование компенсировать недостаток личного состава за счет иностранцев, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. При совместном несении службы иностранцы пытаются воспользоваться "незнанием языка" для уклонения от выполнения боевых задач и заставляют выполнять тяжелую хозяйственную работу этнических русских и украинцев", - говорится в сообщении.
Так, по информации разведки, 20 декабря на передовой позиции 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК ВС РФ между военнослужащими произошла стычка на основе национальной неприязни.
 
"Русскоязычная часть военнослужащих подразделения разоружила и блокировала выход из помещения группе иностранцев. Командованию полка было направлено обращение о недоверии к задержанным и нежелание проходить с ними совместную службу", - пояснили в ведомстве.
Источник: ostro.org.


Теги: Донбасс, ЛНР, боевики, иностранцы
 
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