Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На неподконтрольной Луганщине на новогодние праздники отменят комендантский час

29.12.2016 07:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На неподконтрольной Луганщине на новогодние праздники отменят комендантский час

На неподконтрольной территории Луганской области на новогодние праздники не будет комендантского часа. Ограничения отменяются в новогоднюю ночь — с 23 часов ночи 31 декабря до 4 часов утра 1 января, и в ночь на Рождество – с 23 часов ночи 6 января до 4 часов утра 7 января.

Боевики заявляют, что будут «усиленно патрулировать» улицы неподконтрольных городов.

Ранее об отмене комендантского часа заявила также на неподконтрольной Донетчине.

Напомним, ранее сообщалось, что на время новогодних праздников на КПВВ увеличат количество персонала.

 

Источник: restoring-donbass.com с сылкой на  novosti.dn.ua



Теги: Донбасс, новый год, комендантский час
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх