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На неподконтрольной Луганщине на новогодние праздники отменят комендантский час
29.12.2016 07:35
На неподконтрольной территории Луганской области на новогодние праздники не будет комендантского часа. Ограничения отменяются в новогоднюю ночь — с 23 часов ночи 31 декабря до 4 часов утра 1 января, и в ночь на Рождество – с 23 часов ночи 6 января до 4 часов утра 7 января.
Боевики заявляют, что будут «усиленно патрулировать» улицы неподконтрольных городов.
Ранее об отмене комендантского часа заявила также на неподконтрольной Донетчине.
Напомним, ранее сообщалось, что на время новогодних праздников на КПВВ увеличат количество персонала.
Источник: restoring-donbass.com с сылкой на novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, новый год, комендантский час
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