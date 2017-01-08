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В Луганске нет лекарств от простуды и гриппа
Луганчане жалуются на дефицит препаратов от гриппа и ОРВИ в городе.
В оккупированном Луганске в аптеках не хватает противовирусных лекарственных средств. Об этом сегодня ЛІГА.net сообщила местная жительница Светлана.
«В аптеках особенно сейчас с учетом увеличения количества больных ОРВИ и гриппом нет элементарного: найти обычный парацетамол в капсулах сложно, а о таких препаратов как фармацитрон или терафлю я вообще забыла», — отметила она.
По ее словам, в аптеках большинство лекарств российского производства, но они чаще всего просрочены.
«Практически эти лекарства не эффективны, нужно выпить две, а иногда и три таблетки, чтобы бы они хоть как-то помогли. Это касается и обычного парацетомола, который стоит 30 рублей. Амброксол вообще никакой. Купила его тут и потом вылила. Ребенку вообще не помог», — сказала Светлана.
Она добавила, что, например, арбидол стоит около 300 рублей, протефлазид -130 рублей, амизон -280 рублей, жаропонижающий нурофен — 280 грн.
«Хлорофиллипт в таблетках в количестве 20 штук -130 рублей, когда в Украине — 28 грн за 40 шт. Почувствуйте разницу. Если бы не муж, который привозит запасы лекарств из Украины, вообще не знаю, чтобы я делала», — сказала Светлана.
Источник Zvistka.
Теги: Донбасс, Луганск, простуда, грипп, лекарства
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