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Наши саперы очищают Луганщину от российских мин и боеприпасов.
На Луганщине с приходом весны у саперов Вооруженных Сил Украины значительно увеличилось количество выездов на разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов.
Так, на всех участках местности у линии разграничения сейчас работают группы инженерного обеспечения механизированных бригад или приданные подразделения инженерных войск, сообщает пресс-центр АТО.
- Зимой у нас также было немало работы по поиску мин или растяжек, - объясняет командир группы инженерного обеспечения одной из механизированных бригад. - Однако, снег не позволял нормально обследовать местность у опорных пунктов сил антитеррористической операции. Кроме обеспечения действий пехоты, мы реагируем еще на запросы от фермеров из прифронтовых поселков, которые обращаются к офицерам групп гражданско-военного сотрудничества. В среднем в течение недели только наша группа ликвидирует до 300 взрывоопасных предметов. Еще в феврале эта цифра была вдвое меньше.
Также немало времени военные саперы проводят на полигонах, где после каждого проведения стрельб или тактических занятий с участниками АТО военнослужащие с миноискателями проверяют местность на наличие неразорвавшихся снарядов или гранат.
Теплая погода способствует и проведению специальных занятий с молодыми воинами-контрактниками, которые пополняют ряды подразделений инженерных войск.
- Профессия сапера не так уж и опасна, если армеец поймет и полюбит ее. Каждого новичка военной службы мы тщательно учим владеть своей специальностью, а также знать основы работы своих боевых товарищей, уметь управлять различными образцами техники. Только практикой можно достичь мастерства, - пояснил командир группы инженерного обеспечения.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, Луганская область, саперы
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