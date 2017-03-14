Наши саперы очищают Луганщину от российских мин и боеприпасов.

14.03.2017 09:40

На Луганщине с приходом весны у саперов Вооруженных Сил Украины значительно увеличилось количество выездов на разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Так, на всех участках местности у линии разграничения сейчас работают группы инженерного обеспечения механизированных бригад или приданные подразделения инженерных войск, сообщает пресс-центр АТО.

- Зимой у нас также было немало работы по поиску мин или растяжек, - объясняет командир группы инженерного обеспечения одной из механизированных бригад. - Однако, снег не позволял нормально обследовать местность у опорных пунктов сил антитеррористической операции. Кроме обеспечения действий пехоты, мы реагируем еще на запросы от фермеров из прифронтовых поселков, которые обращаются к офицерам групп гражданско-военного сотрудничества. В среднем в течение недели только наша группа ликвидирует до 300 взрывоопасных предметов. Еще в феврале эта цифра была вдвое меньше.

Также немало времени военные саперы проводят на полигонах, где после каждого проведения стрельб или тактических занятий с участниками АТО военнослужащие с миноискателями проверяют местность на наличие неразорвавшихся снарядов или гранат.

Теплая погода способствует и проведению специальных занятий с молодыми воинами-контрактниками, которые пополняют ряды подразделений инженерных войск.

- Профессия сапера не так уж и опасна, если армеец поймет и полюбит ее. Каждого новичка военной службы мы тщательно учим владеть своей специальностью, а также знать основы работы своих боевых товарищей, уметь управлять различными образцами техники. Только практикой можно достичь мастерства, - пояснил командир группы инженерного обеспечения.

Источник: sprotyv.info