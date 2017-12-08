Зафиксированы обстрелы у шести населенных пунктов Луганщины

08.12.2017 09:06

За прошедшие сутки, 7 декабря, объединены российско-террористические бандформирования семь раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.



В частности, в направлении сел Новоалександровка и Троицкое Попаснянского района трижды открывался огонь из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.



По укреплениям сил АТО вблизи сел Крымское и Желтое применялись автоматические и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.



В направлении пгт Станица Луганская и села Валуйское использовались автоматические гранатометы и стрелковое оружие.



Информации о потерях и разрушений не поступало, сообщает Луганская ОГА.



Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

В результате обстрелов 7 декабря погиб один, были ранены двое украинских военнослужащих. Еще один подорвался на растяжке.