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Зафиксированы обстрелы у шести населенных пунктов Луганщины
За прошедшие сутки, 7 декабря, объединены российско-террористические бандформирования семь раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.
В частности, в направлении сел Новоалександровка и Троицкое Попаснянского района трижды открывался огонь из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
По укреплениям сил АТО вблизи сел Крымское и Желтое применялись автоматические и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.
В направлении пгт Станица Луганская и села Валуйское использовались автоматические гранатометы и стрелковое оружие.
Информации о потерях и разрушений не поступало, сообщает Луганская ОГА.
Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.
В результате обстрелов 7 декабря погиб один, были ранены двое украинских военнослужащих. Еще один подорвался на растяжке.
Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, обстрелы, оккупанты
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