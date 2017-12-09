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Архив - Луганская область

Сорвано открытие важного КПВВ у линии разграничения

09.12.2017 10:33
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Сорвано открытие важного КПВВ у линии разграничения

Луганская областная государственная администрация сообщила, что мост в Станице Луганский ремонтируют, а вот КПВВ "Золотое" оккупанты не открыли.

"Ремонтные работы на мостовом переходе возле КПВВ "Станица Луганская" начались по плану. Деревянную конструкцию ремонтируют специалисты Международного Комитета Красного Креста, ситуацию безопасности с обеих сторон мониторит СММ ОБСЕ, - отмечает ЛОГА. - Как сообщалось ранее, несмотря на ночной обстрел, украинской стороной был открыт пункт пропуска "Золотое". Предполагалось, что таким образом гражданам будет обеспечено свободное перемещение по территории области на период прекращения работы КПВВ "Станица Луганская". Однако, террористы в очередной раз проигнорировали инициативу украинской стороны".

Напомним, что сегодня утром в контрольнх пунктах въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области образовались большие очереди, а в ОРЛО устроили истерику из-за намерения украинской стороны открыть КПВВ "Золотое".



Теги: Донбасс, Луганская область, пункт пропуска, КПВВ
 
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