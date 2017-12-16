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Ночью горел Лисичанск: появилось видео

16.12.2017 09:29
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Ночью горел Лисичанск: появилось видео

Сегодня, 16 декабря, в 00:44, в службу спасения "101" поступило сообщение, что по адресу: г. Лисичанск, ул. Первомайская (подконтрольная часть Луганщины) горит жилой дом.

На место происшествия прибыл дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №9 на двух пожарных автоцистернах в составе 11 человек личного состава.
Было установлено, что горит гараж, пристроенный к жилому дому, на площади около 15 кв.м, а также крыша жилого дома на площади около 5 кв.м.
Пожар был локализован в 01:15, ликвидирован в 2:51.
К тому времени огонь уничтожил легковой автомобиль ЗАЗ 1102 "Таврия", гараж, а также повредил покрытие жилого дома.
Погибших и травмированных обнаружено не было.
Устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.



Теги: Донбасс, Лисичанск, пожар, спасатели
 
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