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В "ЛНР" отдали деда-сепаратиста, убившего банкой меда бойца АТО в Станице Луганской
29.12.2017 10:43
На совести этого сепаратиста смерть бойца ВСУ Александра Суслопарова. Без отца остались пятеро детей. Дома защитника не дождались беременная жена и его маленькие дети. Николай Рубан - житель Станично-Луганского района. Сепаратист 16 января 2015 года принес на блокпост украинских военных банку меда, в которой была заложена взрывчатка, передает "Диалог.UA".
Когда бойцы взяли трехлитровую банку меда, она сдетонировала. Трое бойцов ВСУ получили тяжелые ранения, боец 17-й танковой бригады Александр Суслопаров скончался по дороге в больницу.
Сепаратисту дали 15 лет, его кандидатуру боевики "ЛНР" неоднократно вносили в списки на обмен. "Ватники" считают его "героем", который совершил "большой подвиг".
Теги: Донбасс, бомба, сепаратисты, блокпост, ЛНР, АТО, ВСУ
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