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"Пытают, бьют током, душат..." - освобожденная из плена боевиков журналистка рассказала о методах "ЛНР"

30.12.2017 17:16
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"Пытают, бьют током, душат..." - освобожденная из плена боевиков журналистка рассказала о методах "ЛНР"

Журналистка Мария Варфоломеева, которая больше года провела в тюрьме луганских боевиков в 2015 году, рассказала о пытках током и тяжелейших условиях содержания в плену у пророссийских наемников.

Варфоломееву обвинили в корректировке огня и диверсиях против "ЛНР" за то, что она сделала несколько снимков домов в которых жили боевики. Журналистке "светило" 15 лет тюрьмы на оккупированной территории, однако Варфоломееву обменяли на российского снайпера в ходе более ранних процедур обмена, передает "Диалог.UA".

Девушка признается, как тяжело смотреть на знакомых, которые были в плену у боевиков и сегодня вернулись на свободную Украину. При этом Варфоломеева рассказала самую волнительную для нее историю освобождения проукраинских фанатов ФК "Зоря" из плена боевиков.



Теги: Донбасс, освобождение, плен, пытки, ЛНР, боевики
 
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