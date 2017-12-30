- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Как в «ЛНР» готовятся к встрече Нового года12:37
- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику11:54
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО11:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря10:02
- Несмотря на новогодне-рождественские перемирия, боевики продолжают обстрелы на Донбассе09:57
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО09:19
- Западу плевать: у Порошенко назвали главную задачу Украины на Донбассе09:06
- Как будут работать пункты пропуска в новогодние праздники08:32
- В зоне АТО погиб боец, еще два ранены. ВИДЕО08:21
"Пытают, бьют током, душат..." - освобожденная из плена боевиков журналистка рассказала о методах "ЛНР"
Журналистка Мария Варфоломеева, которая больше года провела в тюрьме луганских боевиков в 2015 году, рассказала о пытках током и тяжелейших условиях содержания в плену у пророссийских наемников.
Варфоломееву обвинили в корректировке огня и диверсиях против "ЛНР" за то, что она сделала несколько снимков домов в которых жили боевики. Журналистке "светило" 15 лет тюрьмы на оккупированной территории, однако Варфоломееву обменяли на российского снайпера в ходе более ранних процедур обмена, передает "Диалог.UA".
Девушка признается, как тяжело смотреть на знакомых, которые были в плену у боевиков и сегодня вернулись на свободную Украину. При этом Варфоломеева рассказала самую волнительную для нее историю освобождения проукраинских фанатов ФК "Зоря" из плена боевиков.
Теги: Донбасс, освобождение, плен, пытки, ЛНР, боевики
- Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"
- Через несколько дней 58 украинцев вернутся домой из плена боевиков "ЛДНР"
- Обе стороны на Донбассе пытают пленных,- Amnesty International
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- Из плена боевиков вырвали троих гражданских
- "Пытают, бьют током, душат..." - освобожденная из плена боевиков журналистка рассказала о методах "ЛНР"17:16
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Как в «ЛНР» готовятся к встрече Нового года12:37
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка12:16
- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику11:54
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО11:31
- Ходаковский обнародовал интересный компромат на Захарченко11:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря10:02
- США не планируют увеличивать число военных инструкторов в Украине16:54
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики16:36
- Черное и Азовское моря будут патрулироваться16:16
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский16:01
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Дуда розпорядився будувати паркан на кордоні з Білоруссю й Україною для захисту від АЧС14:10
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО13:46
- Как встретить Новый год и сохранить здоровье15:46
- Праздничная грусть. Как спастись от первоянварьского чувства опустошения15:21
- Снег кружится или История о том, что даже в самой грустной жизни есть место новогоднему чуду14:56
- Анастасия Леонова: "В СИЗО СБУ надо мной издевались. Там все рассчитано на то, чтобы человека сломать, там пыточные условия"14:29
- Как сделать год Желтой Собаки счастливым, ярким и удачным: главные приметы, которые гарантируют вам благосклонность талисмана 2018 года12:59
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Для Донбасса 2018 год пройдет в рамках сценария «ни войны, ни мира» – эксперт17:37
- Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука13:28
- Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина12:34
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
- У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году
- Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу