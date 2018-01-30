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"Ребят просто жарили током": украинец рассказал о жутких преступлениях в "ЛНР"
Украинских пленных террористы "ЛНР" буквально жарили током. Об этом рассказал освобожденный из плена Владислав Овчаренко в интервью телеканалу "112 Украина".
"Скажем так – я видел ребят, которых посильней пытали, чем нас. Мы прошли более облегченный вариант всех тех пыток. Я видел ребят, которых реально током жарили просто", - объяснил он. По его словам, террористы делили пленных на "своих" и "чужих".
"...Просто ко мне в камеру "МГБ", когда я еще был там, на подвале, закинули человека, которого просто до полусмерти реально зажарили. Я не знаю, чем он провинился, мы с ним реально не разговаривали – его просто опустили, закинули ко мне в камеру. Я думал, что он там до утра и умрет. У них вообще там беззаконие. У них полный бардак. Им все равно – свой-чужой. Чужой – это вообще плохо, а если чужой с Луганска – еще хуже. А если чужой с Луганска, а еще и с такой идеологией, грубо говоря, сильно украинской, именно националистической, то это, конечно, вообще особый вариант", - рассказал Овчаренко.
Теги: Донбасс, Луганск, плен, пытки, ЛНР, террористы
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