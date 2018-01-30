Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"Ребят просто жарили током": украинец рассказал о жутких преступлениях в "ЛНР"

30.01.2018 09:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Ребят просто жарили током": украинец рассказал о жутких преступлениях в "ЛНР"

Украинских пленных террористы "ЛНР" буквально жарили током. Об этом рассказал освобожденный из плена Владислав Овчаренко в интервью телеканалу "112 Украина".

"Скажем так – я видел ребят, которых посильней пытали, чем нас. Мы прошли более облегченный вариант всех тех пыток. Я видел ребят, которых реально током жарили просто", - объяснил он. По его словам, террористы делили пленных на "своих" и "чужих".

"...Просто ко мне в камеру "МГБ", когда я еще был там, на подвале, закинули человека, которого просто до полусмерти реально зажарили. Я не знаю, чем он провинился, мы с ним реально не разговаривали – его просто опустили, закинули ко мне в камеру. Я думал, что он там до утра и умрет. У них вообще там беззаконие. У них полный бардак. Им все равно – свой-чужой. Чужой – это вообще плохо, а если чужой с Луганска – еще хуже. А если чужой с Луганска, а еще и с такой идеологией, грубо говоря, сильно украинской, именно националистической, то это, конечно, вообще особый вариант", - рассказал Овчаренко.



Теги: Донбасс, Луганск, плен, пытки, ЛНР, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх