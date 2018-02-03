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Архив - Луганская область

Опубликованы последние данные о разминировании Луганщины

03.02.2018 09:43
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Опубликованы последние данные о разминировании Луганщины

За прошедшие сутки, 2 февраля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,65 га территории подконтрольной части Луганской области.

Во время работы, которые проходили в пгт Станица Луганская и Новоайдарском районе, было обнаружено и изъято 30 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 7 артиллерийских снарядов, 1 минометные мины и 22 единицы других взрывоопасных предметов. Об этом сообщает сайт спасателей Луганщины.



Теги: Донбасс, Луганская область, разминирование, взрывоопасные предметы, пиротехники
 
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