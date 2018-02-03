Опубликованы последние данные о разминировании Луганщины

03.02.2018 09:43

За прошедшие сутки, 2 февраля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,65 га территории подконтрольной части Луганской области.



Во время работы, которые проходили в пгт Станица Луганская и Новоайдарском районе, было обнаружено и изъято 30 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 7 артиллерийских снарядов, 1 минометные мины и 22 единицы других взрывоопасных предметов. Об этом сообщает сайт спасателей Луганщины.