Наблюдатели СММ ОБСЕ стали "париями" в "ЛНР"

10.02.2018 21:50

Оккупанты Луганщины запрещают людям общаться с наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 9 февраля), директора трех школ в неподконтрольных правительству районах Луганской области по отдельности сообщили СММ о том, что наблюдатели не могут посещать школы без письменного разрешения от членов "ЛНР".



А медперсонал больницы в Луганске отказывался разговаривать с наблюдателями до тех пор, пока не поступило разрешение от членов "ЛНР".