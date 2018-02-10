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Наблюдатели СММ ОБСЕ стали "париями" в "ЛНР"
10.02.2018 21:50
Оккупанты Луганщины запрещают людям общаться с наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 9 февраля), директора трех школ в неподконтрольных правительству районах Луганской области по отдельности сообщили СММ о том, что наблюдатели не могут посещать школы без письменного разрешения от членов "ЛНР".
А медперсонал больницы в Луганске отказывался разговаривать с наблюдателями до тех пор, пока не поступило разрешение от членов "ЛНР".
Теги: Донбасс, запрет, ЛНР, оккупанты, СММ ОБСЕ
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