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Оккупационные власти «ЛНР» отказывают в выдаче «паспортов» без объяснения причин
Оккупационные «власти ЛНР» постоянно кичатся тем, сколько человек получили «паспорта ЛНР». Однако, на деле, паспорта «ЛНР» получить почти невозможно. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированных территорий Луганской области решили проверить, реально ли получить «паспорт ЛНР». Один из луганчан специально, ради эксперимента, подал документы на получение «паспорта». Однако, в течение 2(!!!) лет находились новые и новые причины для проверок. В результате, человеку отказали в получении «паспорта ЛНР» без объяснения причин.
Вот как описывает луганчанин свои «приключения»:
«Подал на гражданство в ОрЛо, если честно ради прикола. Ответа ждал 2 года) Квартира, прописка все в наличии – ответ комбинация из 3 пальцев. Отказано и ФсЁ)) даже причины не указали»,
«ОРДО/ОРЛО являются «черными дырами» в системе… Не подконтрольные Украине отдельные районы Донецкой и Лушанской областей (ОРДО/ОРЛО) являются «черными дырами».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, паспорт, ЛНР, оккупанты, ОРЛО, ООС
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