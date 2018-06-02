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Пограничники задержали на Донбассе нарушителя с канистрами
На Луганщине украинские пограничники задержали автомобиль, водитель которого пытался переместить тару для перемещения горючего.
Пограничники заметили автомобиль "ВАЗ" на направлении украинского н.п.Лозно-Александровка. Подъехав к линии границы, водитель данного транспортного средства совершил попытку перемещения через границу пластиковой тары.
Заметив пограничников, водитель пытался скрыться, не выполнив приказы правоохранителей об остановке, однако был задержан охранниками границы.
Правонарушителем оказался 58-летний гражданин Украины, житель приграничного населенного пункта. Во время осмотра места попытки нарушения границы правоохранители обнаружили почти 20 пустых пластиковых двадцатилитровых канистр. Скорее всего, правонарушитель планировал использовать их для перемещения горючего через границу вне пункта пропуска.
Нарушитель задержан за попытку нарушения границы и злостное неповиновение законным требованиям пограничного наряда. Его дальнейшую судьбу будет решать суд, сообщает сайт ГПСУ.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, горючее
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