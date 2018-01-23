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Ситуация в пунктах пропуска утром 23 января
Сегодня утром, 23 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 января линию разграничения через КПВВ пересекли 34,2 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 8055 человек и 980 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8300 человек и 1500 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6245 человек и 1130 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4055 человек и 905 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7575 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/80;
КПВВ «Марьинка» – 50/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;
КПВВ «Гнутово» – 50/60.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Новотроицкое»:
Людмила: «8:07. Утром ехал в Гнутово, развернули из-за дороги, стоит в Еленовке, впереди машин 50 было час назад звонили, все что могу сказать».
КПВВ «Гнутово»:
Павел: «7:17. Пищевик: в сторону Донецка 20 машин и пребывают. Ждем открытия»;
Яна: «8:56. В Октябре в Мариуполь в 9:30 (по местному, "московскому" времени, – ред.), чуть выше камышей».
КПВВ «Станица Луганская»:
Маргарита: «8:28. Проходила мимо автовокзала. На 7:30 очередь до остановки. В 8:40 очередь немного не достает минимаркета».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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