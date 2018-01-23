Ситуация в пунктах пропуска утром 23 января

23.01.2018 10:10

Сегодня утром, 23 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 января линию разграничения через КПВВ пересекли 34,2 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8055 человек и 980 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8300 человек и 1500 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6245 человек и 1130 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4055 человек и 905 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7575 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/80;

КПВВ «Марьинка» – 50/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/60;

КПВВ «Гнутово» – 50/60.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Людмила: «8:07. Утром ехал в Гнутово, развернули из-за дороги, стоит в Еленовке, впереди машин 50 было час назад звонили, все что могу сказать».

КПВВ «Гнутово»:

Павел: «7:17. Пищевик: в сторону Донецка 20 машин и пребывают. Ждем открытия»;

Яна: «8:56. В Октябре в Мариуполь в 9:30 (по местному, "московскому" времени, – ред.), чуть выше камышей».

КПВВ «Станица Луганская»:

Маргарита: «8:28. Проходила мимо автовокзала. На 7:30 очередь до остановки. В 8:40 очередь немного не достает минимаркета».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.