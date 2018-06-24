Появились новые данные о разминировании Донбасса

24.06.2018 14:50

За прошедшие сутки, 23 июня, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было обследовано 0,9 га подконтрольной части Луганской области.



Работы проводились в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах. Было обнаружено и изъято 2 единицы взрывоопасных предметов: 1 ручная граната и один выстрел гранатометный ПГ-7Л.