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Появились новые данные о разминировании Донбасса
24.06.2018 14:50
За прошедшие сутки, 23 июня, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было обследовано 0,9 га подконтрольной части Луганской области.
Работы проводились в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах. Было обнаружено и изъято 2 единицы взрывоопасных предметов: 1 ручная граната и один выстрел гранатометный ПГ-7Л.
Теги: Донбасс, граната, разминирование, пиротехники
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