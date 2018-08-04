В одном из городов ОРЛО боевик подорвал себя гранатой

04.08.2018 14:02

В одном из сообществ в социальных сетях сообщают, что в оккупированном городе Сорокино боевик "ЛНР" подорвал себя гранатой.

Так, в сообществе отмечают: "У нас продолжается эстафета самоподрывов ополченцев, передает donpress.com.

2 августа в районе дома № 6-А на кв. Лютикова г. Краснодона обнаружен труп мужчины с оторваной правой рукой и множественными осколочными ранениями головы и туловища.

Погибшему на вид 30-35 лет.

Подорвал себя гранатой РГН".