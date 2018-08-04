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В одном из городов ОРЛО боевик подорвал себя гранатой
04.08.2018 14:02
В одном из сообществ в социальных сетях сообщают, что в оккупированном городе Сорокино боевик "ЛНР" подорвал себя гранатой.
Так, в сообществе отмечают: "У нас продолжается эстафета самоподрывов ополченцев, передает donpress.com.
2 августа в районе дома № 6-А на кв. Лютикова г. Краснодона обнаружен труп мужчины с оторваной правой рукой и множественными осколочными ранениями головы и туловища.
Погибшему на вид 30-35 лет.
Подорвал себя гранатой РГН".
Теги: Донбасс, Краснодон, труп, боевик, граната, ЛНР, подрыв, соцсети, ОРЛО
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