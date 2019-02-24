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В Луганске загадочно самоликвидировался заматамана казаков Козицына по кличке Маныч
Опознан умерший высокопоставленный террорист "ЛНР" по кличке Маныч, который был заместителем атамана казачьего округа Казачьей нацгвардии Козицына.
Террорист умер еще в апреле 2018 года, передает "Диалог.UA" со ссылкой на известного блогера Necro Mancer. Маныч самоликвидировался за несколько месяцев до своего 54-летия - 9 апреля 2018 года. Это оказался житель оккупированного Старобешево Илья Мананченко. "В обед лег и не проснулся", - рассказали пособники о его загадочной смерти.
Маныч обнаружился в "черном списке" украинского "Миротворца". По их данным, боевик орудовал на Донбассе с 2014 года. Начинал в группировке "Леший". Он "прославился" разбоями и незаконными задержаниями на блокпостах "ЛНР". "Карьера" террориста быстро пошла вверх. Вскоре он стал заместителем атамана "казачьего округа казачьей нацгвардии Козицына" террористической "ЛНР". Боевик активно "светился" в сюжетах российских и сепаратистских СМИ. Стоит отметить, что, согласно информации из соцсетей, Маныч родом из России - из города Курганинска, что в Краснодарском крае.
Теги: Донбасс, СМИ, боевик, умерший, ЛНР, соцсети
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