В Луганске загадочно самоликвидировался заматамана казаков Козицына по кличке Маныч

24.02.2019 15:13

Опознан умерший высокопоставленный террорист "ЛНР" по кличке Маныч, который был заместителем атамана казачьего округа Казачьей нацгвардии Козицына.

Террорист умер еще в апреле 2018 года, передает "Диалог.UA" со ссылкой на известного блогера Necro Mancer. Маныч самоликвидировался за несколько месяцев до своего 54-летия - 9 апреля 2018 года. Это оказался житель оккупированного Старобешево Илья Мананченко. "В обед лег и не проснулся", - рассказали пособники о его загадочной смерти.

Маныч обнаружился в "черном списке" украинского "Миротворца". По их данным, боевик орудовал на Донбассе с 2014 года. Начинал в группировке "Леший". Он "прославился" разбоями и незаконными задержаниями на блокпостах "ЛНР". "Карьера" террориста быстро пошла вверх. Вскоре он стал заместителем атамана "казачьего округа казачьей нацгвардии Козицына" террористической "ЛНР". Боевик активно "светился" в сюжетах российских и сепаратистских СМИ. Стоит отметить, что, согласно информации из соцсетей, Маныч родом из России - из города Курганинска, что в Краснодарском крае.