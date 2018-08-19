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"Ценой жизни сдержал прорыв ДРГ", - в штабе ООС рассказали о героической гибели командира Василия Крищука

19.08.2018 21:23
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"Ценой жизни сдержал прорыв ДРГ", - в штабе ООС рассказали о героической гибели командира Василия Крищука

В воскресенье, 19 августа, на Донбассе погиб военнослужащий ООС Василий Крищук. Он ценой жизни сдержал прорыв оккупанта под Первомайском.

Подробностями гибели бойца Крищука поделилась в Facebook пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".

Отмечается, что ДРГ гибридной армии РФ в воскресенье, 19 августа, приблизительно в 8 утра попыталась прорвать линии обороны ООС в районе оккупированного города Первомайск Луганской области области. Прикрывал ее гранатометный огонь.

Первым диверсантов заметил командир наблюдательного поста ВСУ Василий Крищук и вступил с врагом в бой. По ДРГ был открыт прицельный огонь, который заставил того бежать уже спустя несколько минут боя.

К сожалению, в результате столкновения Крищук получил смертельное ранение. Он фактически ценой собственной жизни остановил продвижение врага. Командира посмертно представили к награде за храбрость и самопожертвование.



Теги: Донбасс, Первомайск, Луганская область, гибель, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ДРГ, РФ, ООС
 
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