"Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты

19.08.2018 17:51

Блогер Ольга Черненко рассказала о своих знакомых, которые из-за непогашенных кредитов боятся выехать из оккупированного Луганска в пос. Меловое на свадьбу к родственникам.

До войны эти люди, как и многие луганчане, брали кредиты - как потребительские, покупая в рассрочку разную технику, так и кредиты наличными, передает "Диалог.UA".

Блогер отмечает, что с 2014 года кредиты не погашались. И люди начали получать сообщения от коллекторов с требованиями погасить кредиты, а также с угрозами о том, что будут задержаны, как только попадут на территорию, контролируемую украинской властью.

Причем коллекторы назвали совершенно нереальную для людей сумму для погашения - 140 000 грн. Притом, что брался кредит в 7000 грн. "Последний раз написали жене в "Одноклассники" – так, мол, и так, если не погасите те 140 000 грн долга с процентами в считанные дни, при въезде в Украину будете задержаны до погашения кредита.

А брала жена в этом банке лет пять назад, кажется, всего тысяч 7 000 грн. И можно бы плюнуть на все на это и поехать, но банк-то государственный, кто знает, как эта схема сейчас работает, может быть, и правда, выехать уже не выйдет назад", - пишет блогер.

Не имея возможности проверить достоверность этой информации, люди хотят попасть в Меловое через территорию РФ, пользуясь знакомствами с украинскими пограничниками.

Сама Ольга Черненко пишет, что свои обязательства по кредитам выполняет исправно, несмотря на скептическое и даже враждебное отношение к этому других луганчан. "Был момент в новом коллективе, когда я сказала, что переживаю по поводу непогашенного кредита в украинском банке, а мне ответили: "Так ты за кого? Ты что, хочешь им платить за то, что они нас убивают?" – добавила луганчанка.

Что же касается ситуации в целом, то лишь немногие банки ввели небольшие послабления для своих заемщиков, живущих по состоянию на весну 2014 г. на оккупированных территориях. И сейчас вопрос с такими кредитами, по большому счету, не урегулирован. "А представьте теперь их с одеждой на свадьбу, с туфлями, маникюром и подарком через эти железнодорожные пути, чтобы не попасться за долги?

Вряд ли этому можно позавидовать. Тоже ведь обратная сторона того легкомыслия, которому поддавались очень многие четыре года назад", - резюмировала Черненко.