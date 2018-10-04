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Ликвидирован боевик «ЛНР» 1989 года рождения
04.10.2018 13:37
Боевики «ЛНР» несут боевые и не боевые потери в живой силе. Ликвидирован боевики «ЛНР» 1989 года рождения. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ЛНР» Быков Денис Александрович. Известно, что Быков родился в н.п. Золотое Луганской области 31 августа 1989 года, был ликвидирован 30 сентября 2018 года
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, ЛНР
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