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Пасечник vs Плотницкий: Житель Луганска рассказал, при каком «главе ЛНР» лучше
После того, как прежний «глава ЛНР» Игорь Плотницкий сбежал в Москву и его сменил Леонид Пасечник, жители неподконтрольной украинской власти части Луганщины ощутили разницу между «правителями». Об этом в эфире российского YouTube-канала рассказал житель Луганска Игорь, фамилия которого в целях безопасности не называлась.
«Плотницкого выбирали [в 2014 году] на волне веры, что с нами будет как в Крыму. Поэтому выбирали не его, а все понимали, что "северным ветром" начальника надуло, значит, нужно его выбрать и тогда пойдет все правильно. Через несколько лет его работы вскрылось многие нюансы, некоторые – очень неприглядные, у него оказалось очень много "скелетов в шкафу". Но, с другой стороны, он себя зарекомендовал как хороший организатор – наладил работу ЖКХ, за полгода восстановили то, что у нас зачастую десятилетиями не делалось», – пояснил Игорь.
«Но когда Плотницкого убрали, все вздохнули с облегчением», – констатировал он.
Что касается нового «главы ЛНР» Леонида Пасечника, то он руководит «республикой» с ноября 2017 года. Несмотря на это Пасечник пока особо себя не проявил, поэтому людям по отношению к нему еще трудно определиться. «Еще сказать конкретно ничего не могу, пока вроде все нормально. Но как хозяйственник он, конечно, проигрывает [Плотницкому] очень сильно. Хуже убирают снег, хуже вывозят мусор, хуже чинятся порывы и обрывы, и т.д. Но это все делается лучше, чем до войны. Видно, что власть старается», – считает Игорь.
Также при Пасечнике работает система обращения жителей, но если припугнуть администрацией президента России. «Если обращение грамотно написать, ответ будет. У меня есть пример о не решавшемся долгое время вопросе, три раза посещали Плотницкого, и были прилюдные обещания даже на камеру телевидения. Ничего сделано не было. Пасечнику достаточно было написать одно письмо (правда, на нем пришлось указать, что копия отправлена в администрацию президента России) и вопрос решился в течение двух недель», – рассказал луганчанин.
При этом при Плотницком отмечались провокационные обстрелы Луганска незаконными вооруженными формированиями «ЛНР», чтобы «покошмарить население». «Сейчас как. Например, в ДНР обстрелы чуть ли ни каждую неделю, т.к. ДНР более жесткая в ответках. Еще как: Васю убили, послали в ответ ДРГ отомстить. Нашим же под роспись периодически дают приказы – не отвечать на огонь. Чтобы сделать ответку, нужно связаться с командиром, тот свяжется со своим руководством, тот ему даст разрешение, и тогда, может быть, дадут разрешение ответить. А если учесть, что связи практически никакой нет, плюс работают глушилки, то связаться невозможно. Поэтому хлопцы просто сидят. Не знаю как в Донецке, но у нас в свое время на действия ДРГ списывали действия подразделений, которые должны были кошмарить население и не давать забывать, что мы живем в военной зоне. Такое было при Плотницком. Сейчас это исчезло», – поведал житель Луганска.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, Плотницкий, Пасечник
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