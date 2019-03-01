У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе

01.03.2019 19:51

Главарю "ЛНР" Пасечнику недавно сделали операцию на сердце. Тем не менее, его смертельный диагноз не раскрывается. Как известно, в СМИ днями попала информация из Луганска, что Пасечнику осталось жить максимум полгода: главарь "ЛНР" смертельно болен, и шансов выжить у него нет, передает "Диалог.UA".

Сегодня Кремль рассматривает на замену Пасечнику несколько кандидатур, причем не исключено, что в оккупированный Луганск может вернуться и террорист Плотницкий, который потерял кресло в результате "госпереворота". "Рассматривают несколько кандидатур. Не удивлюсь, если Плотницкий вернется. Может быть, и Дейнега ("министр иностранных дел" террористов "ЛНР" - ред.). Все решения тут принимаются с боем курантов", - заявил изданию источник. По его словам, Пасечника практически не видно, главарь почти не выходит на люди. Еще один собеседник заявил, что с приходом к "власти" Пасечника ситуация в "ЛНР" значительно ухудшилась. "Дорог нет, гололед сильный, сплошной каток, идти невозможно, нет даже песка", - уточнил он и добавил, что в центр Луганска боевики специально выгоняли военную технику, чтобы "хоть немного его расчистить", - заявил источник. Напомним, ранее стало известно, почему Пасечник хочет "убрать" с должности "мэра"-"регионала" Пилавова.