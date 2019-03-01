Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе

01.03.2019 19:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе

Главарю "ЛНР" Пасечнику недавно сделали операцию на сердце. Тем не менее, его смертельный диагноз не раскрывается. Как известно, в СМИ днями попала информация из Луганска, что Пасечнику осталось жить максимум полгода: главарь "ЛНР" смертельно болен, и шансов выжить у него нет, передает "Диалог.UA".
Сегодня Кремль рассматривает на замену Пасечнику несколько кандидатур, причем не исключено, что в оккупированный Луганск может вернуться и террорист Плотницкий, который потерял кресло в результате "госпереворота". "Рассматривают несколько кандидатур. Не удивлюсь, если Плотницкий вернется. Может быть, и Дейнега ("министр иностранных дел" террористов "ЛНР" - ред.). Все решения тут принимаются с боем курантов", - заявил изданию источник. По его словам, Пасечника практически не видно, главарь почти не выходит на люди. Еще один собеседник заявил, что с приходом к "власти" Пасечника ситуация в "ЛНР" значительно ухудшилась. "Дорог нет, гололед сильный, сплошной каток, идти невозможно, нет даже песка", - уточнил он и добавил, что в центр Луганска боевики специально выгоняли военную технику, чтобы "хоть немного его расчистить", - заявил источник. Напомним, ранее стало известно, почему Пасечник хочет "убрать" с должности "мэра"-"регионала" Пилавова.



Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, Пасечник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх