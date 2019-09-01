Боевики «ЛНР» вместе с ОБСЕ снимают на видео позиции ВСУ у Станицы Луганской, – волонтер. ВИДЕО

01.09.2019 19:40

Сотрудники миссии ОБСЕ патрулировали зону разведения сил в районе КПВВ Станица Луганская. Находясь на мосту, на территории, контролируемой незаконными вооруженными формированиями «ЛНР», сотрудники миссии совершали облет прилегающих территорий. Они комментирровали и снимали на видеокамеру монитор пилота дрона, пролетавшего в том числе над позициями украинских военных. Наблюдатели миссии против данных действий представителей «ЛНР» не протестовали. Об этом сообщает правозащитник Константин Реуцкий на своей странице в Facebook, пишут Донецкие новости.

Также он опубликовал фото и видео инцидента.

«А на этом фото мы видим, как тело в форме "эмчеэс элэнэр" и чел, исполняющий роль журналиста молодой республики, помогают наблюдателю СММ ОБСЕ управлять дроном, летающим над украинскими позициями. Оказывается, так можно», – написал он.

Также он отметил, что ВСУ уже до основания разобрали блиндаж. Вывезли две машины бетонных блоков. «С противоположной видимость демонтажа создается только в присутствии наблюдателей ОБСЕ и журналистов. При нас они второй день лениво бросают лопатами песок с моста вниз. При этом куча под мостом растет, а на мосту почти не уменьшается. Такое впечатление, что по ночам они привозят туда свежий песок, чтобы было что лениво бросать на следующий день в присутствии наблюдателей ОБСЕ и журналистов. Сотрудники ГСЧС, разбирающие укрепления с нашей стороны, говорят, что если бы им дали подняться на мост, они демонтировали бы их "блокпост" часа за два. Я им верю», – написал он.