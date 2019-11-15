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С нового моста в Станице Луганской украли лавку (ВИДЕО)
15.11.2019 13:30
В социальных сетях набирает обороты новость о том, что в ОРЛО люди в гражданской одежде украли лавку с навесом прямо по только вчера возведенному новому пролету моста у Станицы Луганской, сообщает сайт 62.ua.
«Первое использование построенного в Станице Луганской моста – пятеро лугандонцев украли большую, красивую лавку с пластиковым навесом», - отмечают комментаторы.
Очевидно, инцидент произошел до начала работы строителей. Никакой охраны в участках разведения нет. Злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения СММ ОБСЕ, установленная возле моста.
Теги: кража, мост, Станица Луганская, ОРЛО
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