В ОРЛО приступили к оборудованию новых КПВВ на линии разграничения

13.07.2020 11:00

В ОРЛО начались работы по оборудованию первых автомобильных контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения в районах городов Счастье и Золотое. Об этом сообщил руководитель так называемой «СЦКК ЛНР» Михаил Филипоненко, передает Трибун.

«Сроки строительства определены в рамках 4 месяцев. Мы со своей стороны не будем затягивать данный процесс. И постараемся как можно быстрее выполнить взятые на себя обязательства», – сообщил он.

Сообщается, что на территории работают саперы, по разминированной зоне – коммунальщики.

«С украинской стороной удалось достичь договоренности о создании пунктов пропуска 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы. Со своей стороны мы предоставили на весь период работ режим безопасности. Сейчас местность проработали саперы и в дальнейшем будем выполнять шаги для создания инфраструктуры», – сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.