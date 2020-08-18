На КПВВ «Станица Луганская» 10 человек потеряли сознание от жары

18.08.2020 12:00

В понедельник, 17 августа, во время работы КПВВ «Станица Луганская» потеряли сознание 10 человек, которые ожидали прохода. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».

В организации отметили, что в целом за день за медицинской помощью обратились 52 человека.