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Правозащитники рассказали о ситуации на КПВВ «Станица Луганская»
Правозащитники из «Донбас SOS» опубликовали на своей странице в ФБ, обновленную информацию о ситуации с пересечением КПВВ «Станица Луганская».
«Как сообщили «Донбас SOS» в штабе ООС, на данный момент КПВВ Станица Луганская можно пересекать ТОЛЬКО на неподконтрольные правительству Украины территории и ТОЛЬКО по местной прописке. Пересечь КПВВ в сторону подконтрольной территории из ОРДЛО НЕЛЬЗЯ даже с соответствующей пропиской. Планируйте свои поездки в соответствии с новой информацией», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ограничение пропуска лиц через КПВВ «Станица Луганская» продлили до 15 ноября 2020 года.
«Для граждан остается возможность пересечь линию разграничения на этом КПВВ лишь только по отдельному решению командующего. Такое решение может быть принято, на основе документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера. Причиной для немедленного проезда может быть смерть близких, экстренная операция или получение медицинской помощи», — напомнили правозащитники.
На прошлой неделе через КПВВ «Станица Луганская» прошел 681 человек, из них в сторону Луганска — 655 человек, в сторону Украины всего лишь 26 человек.
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, Донбасс SOS
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