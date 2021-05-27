В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»

27.05.2021 09:00

Группировка «ЛНР» утвердила новые правила въезда в ОРЛО через свой пункт пропуска в Станице Луганской. Соответствующий «указ» подписал 26 мая глава «ЛНР» Леонид Пасечник.

В новом порядке прописали несколько уже введенных ранее отдельных ограничений.

Так, согласно «указу», выезжать из ОРЛО жителям с местной «регистрацией» разрешается не чаще одного раза в месяц. Больше одного раза выезд возможен только при наличии разрешения председателя «чрезвычайной санитарно-эпидемической комиссии».

Въезд в ОРЛО тех, кто не имеет местной «регистрации», проводится по спискам, сформированным «рабочей группой» при наличии определенных оснований, в том числе: лечение (реабилитация), обучение, необходимость постороннего ухода за близким родственником, погребение родственника в ОРЛО. Кроме того, допускается въезд «в исключительных случаях» на основании решения «рабочей группы» по согласованию с «МГБ ЛНР».

Кроме того, в новом порядке уточнены требования по тестам на коронавирус и самоизоляции при въезде в ОРЛО: