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В ОРЛО объявили день траура по погибшим боевикам
В оккупированном Луганске 14 июня объявили днем траура. Соответствующий указ выпустил "глава ЛНР" Леонид Пасечник.
"Выражая скорбь по защитникам ЛНР, трагически погибшим 11 июня в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы, соболезнуя их родным и близким, (...) постановляю: объявить 14 июня 2021 года днем траура в Луганской Народной Республике", — говорится в указе.
Согласно документу, будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.
По данным украинской разведки, 11 июня на одном из наблюдательным пунктов НВФ в районе населенного пункта Голубовское, после длительного употребления спиртных напитков и обсуждения тяжелой экономической ситуации в "республике", члены НВФ устроили драку, которая переросла в стрельбу. В результате, один из членов НВФ застрелил четверых своих товарищей, после чего осознав происшедшее, застрелился сам.
Командование НВФ обвинило в происшедшем ДРГ ВСУ.
Теги: траур, гибель, боевики, ОРЛО, Пасечник
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