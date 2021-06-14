В ОРЛО объявили день траура по погибшим боевикам

14.06.2021 11:00

В оккупированном Луганске 14 июня объявили днем траура. Соответствующий указ выпустил "глава ЛНР" Леонид Пасечник.

"Выражая скорбь по защитникам ЛНР, трагически погибшим 11 июня в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы, соболезнуя их родным и близким, (...) постановляю: объявить 14 июня 2021 года днем траура в Луганской Народной Республике", — говорится в указе.

Согласно документу, будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.

По данным украинской разведки, 11 июня на одном из наблюдательным пунктов НВФ в районе населенного пункта Голубовское, после длительного употребления спиртных напитков и обсуждения тяжелой экономической ситуации в "республике", члены НВФ устроили драку, которая переросла в стрельбу. В результате, один из членов НВФ застрелил четверых своих товарищей, после чего осознав происшедшее, застрелился сам.

Командование НВФ обвинило в происшедшем ДРГ ВСУ.