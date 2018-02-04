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Архив - Луганская область

Боевики гонят к Новоалександровке военную технику

04.02.2018 10:02
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Боевики гонят к Новоалександровке военную технику

Оккупанты Донбасса отреагировали на сообщения о том, что Новоалександровка (Попаснянский район Луганщины) перешла под полный контроль ВСУ.

По данным группы "Информационное Сопротивление", утверждая, что "Новоалександровка и так находилась под контролем ВСУ", незаконные вооруженные формирования ОРДО экстренно стягивают в этот район дополнительные силы (явно понимая, чем грозит для них выход ВСУ к юго-западным окраинам Первомайска).

Также сообщается, что через Брянку и Алмазную в сторону Калиново проследовало до усиленной мотострелковой роты – 8 единиц БМП-12, 1 единица БРМ-1К, 2 БТР-80, и 3 МТ-ЛБ, две из которых с установленными ЗУ-23-2, 2 Урала и Камаз (последний - с 120-мм миномётом).

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Теги: Донбасс, боевики, военная техника, ОРЛО, Новоалександровка
 
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