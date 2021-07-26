На КПП "Меловое" не пропускают с украинскими сертификатами о вакцинации

26.07.2021 16:00

При пересечении государственной границы с РФ украинцев при наличие у них сертификатов о вакцинации от COVID-19 пограничники все равно принуждают сдавать экспрес-тесты или устанавливать приложение "Вдома" с последующей самоизоляцией на 2 недели. В случае отказа грозят не пропустить на территорию Украины. Об этом пишут в соцсетях пользователи, неоднократно столкнувшиеся с таким отношением на пункте пропуска "Меловое", передает ДонПресс.

И бумажные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, и сгенерированные в приложении "ДІЯ", которые подтверждают только полный курс прививок — украинские пограничники игнорируют.

Вот что пишут очевидцы:

"Когда подошли к украинскому посту пограничник сказал что протоколы и штрафы отменили и нужно сдать только либо тест либо установить Вдома. Хоть у меня и был сертификат о вакцинации тест всеравно пришлось сдавать. Его кстати там делают в двух местах так что за 10 минут ответ получила".

"Сегодня дочь ехала, у нее был сертификат о вакцинации, тест заставили все равно сдавать"

"Да, сертификат был с собой, в телефоне, объяснение: болеют и провакцинированные"