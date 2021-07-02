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В ГПСУ рассказали о ситуации с COVID-тестированием въезжающих из России
02.07.2021 16:00
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что сегодня по состоянию на 11:00 через пять КПП границу с РФ пересекли более 1800 человек.
Из них прошли тестирование – более 900 человек (в том числе 379 граждан Украины), 745 – отправились на самоизоляцию, а 49 – на обсервацию. Остальные – это дети в возрасте до 12 лет и участники международных перевозок.
Теги: Россия, тест, Госпогранслужба, КПП, COVID-19
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