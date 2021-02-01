В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»

01.02.2021 12:00

Ремонтные работы на пограничном пропускном пункте «Успенка» завершились. Об этом сообщают СМИ ОРДО.

«Расширение пограничного пропускного пункта «Успенка» завершилось. Теперь «Успенка» будет работать шестью потоками», — говорится в сообщении.