Делегация из Эстонии посетила КПВВ "Золотое"

05.10.2021 11:00

В понедельник в прифронтовом Золотом председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной государственной администрации Сергей Гайдай вместе с командующим Объединенных сил, генерал-лейтенантом Александром Павлюком встретились с официальной правительственной делегацией канцлеров Эстонии во главе с главой эстонского МИД Йонатаном Всевивом. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.

Глава Луганщины и командующий ООС ознакомили зарубежную делегацию с работой контрольного пункта въезда-выезда «Золотое». Сергей Гайдай сообщил представителям эстонского правительства о предстоящих изменениях на объекте:

"Сейчас этот КПВВ полностью готов к началу пропуска наших граждан через линию разграничения. Однако противоположная сторона так и не дала согласие о пропуске людей через контрольный пункт. В будущем мы планируем переоборудовать объект, создать современную сервисную зону вроде модульной системы, которая уже построена в Счастье. Мы должны на высоком уровне предоставлять услуги нашим гражданам, в случае старта пропуска через линию разграничения".

Канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевивов в свою очередь подчеркнул: "Эстония является союзником Украины, поэтому для нас очень важно быть здесь, увидеть воочию борьбу за независимость, что происходит здесь ежедневно. Украина - это европейская страна, а значит это вопрос безопасности не только Украины, но и всей Европы. Мы фундаментально поддерживаем государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, об этом мы постоянно подчеркиваем в рамках ЕС и НАТО".