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Делегация из Эстонии посетила КПВВ "Золотое"
В понедельник в прифронтовом Золотом председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной государственной администрации Сергей Гайдай вместе с командующим Объединенных сил, генерал-лейтенантом Александром Павлюком встретились с официальной правительственной делегацией канцлеров Эстонии во главе с главой эстонского МИД Йонатаном Всевивом. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.
Глава Луганщины и командующий ООС ознакомили зарубежную делегацию с работой контрольного пункта въезда-выезда «Золотое». Сергей Гайдай сообщил представителям эстонского правительства о предстоящих изменениях на объекте:
"Сейчас этот КПВВ полностью готов к началу пропуска наших граждан через линию разграничения. Однако противоположная сторона так и не дала согласие о пропуске людей через контрольный пункт. В будущем мы планируем переоборудовать объект, создать современную сервисную зону вроде модульной системы, которая уже построена в Счастье. Мы должны на высоком уровне предоставлять услуги нашим гражданам, в случае старта пропуска через линию разграничения".
Канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевивов в свою очередь подчеркнул: "Эстония является союзником Украины, поэтому для нас очень важно быть здесь, увидеть воочию борьбу за независимость, что происходит здесь ежедневно. Украина - это европейская страна, а значит это вопрос безопасности не только Украины, но и всей Европы. Мы фундаментально поддерживаем государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, об этом мы постоянно подчеркиваем в рамках ЕС и НАТО".
Теги: Эстония, делегация, КПВВ, Золотое
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