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НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе
Вчера днем российские оккупационные войска обстреляли новую телевышку в Камышевахе, предназначенную для вещания на территорию ОРДЛО. Об этом сообщает ОТУ «Північ».
"17 ноября, около 15.30-16.00, противник совершил три обстрела тяжелой артиллерией по нп Камышеваха. Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную РФ территорию.
Учитывая то, что накануне вся новостная лента со стороны оккупантов изобиловала фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками различных населенных пунктов именно из Камышевахи, становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел информационную подготовку своих действий", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, обстрел, телевышка, НВФ
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