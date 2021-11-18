НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе

18.11.2021 11:00

Вчера днем российские оккупационные войска обстреляли новую телевышку в Камышевахе, предназначенную для вещания на территорию ОРДЛО. Об этом сообщает ОТУ «Північ».

"17 ноября, около 15.30-16.00, противник совершил три обстрела тяжелой артиллерией по нп Камышеваха. Обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную РФ территорию.

Учитывая то, что накануне вся новостная лента со стороны оккупантов изобиловала фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками различных населенных пунктов именно из Камышевахи, становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел информационную подготовку своих действий", - говорится в сообщении.