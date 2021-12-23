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На Луганщине началась реконструкция КПВВ "Золотое"
Государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление", которое входит в сферу управления Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий , создает новую сервисную зону на контрольном пункте въезда/выезда "Золотое", а также проводит модернизацию действующей зоны на КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Во время визита в Луганскую область работники Директората реинтеграции и гуманитарного разминирования Минреинтеграции ознакомились с текущим состоянием строительных и модернизационных работ на объекте.
На данный момент:
- демонтированы имеющиеся конструкции КПВВ;
- подготовлен участок местности к обустройству модульных конструкций в сервисной зоне;
- установлен заградительный забор, подведены коммуникации, в том числе по водоснабжению и водоотводу;
- продолжаются работы по устройству модульных конструкций сервисной зоны.
Завершить обустройство сервисной и режимной зон на КПВВ "Золотое" планируется в первом полугодии 2022 года.
"Модернизация КПВВ "Золотое" направлена на защиту прав и свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, соблюдение норм международного гуманитарного права и реализации единого подхода к надлежащему пересечению линии соприкосновения", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, реконструкция, КПВВ, Золотое
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