На Луганщине началась реконструкция КПВВ "Золотое"

23.12.2021 14:00

Государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление", которое входит в сферу управления Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий , создает новую сервисную зону на контрольном пункте въезда/выезда "Золотое", а также проводит модернизацию действующей зоны на КПВВ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Во время визита в Луганскую область работники Директората реинтеграции и гуманитарного разминирования Минреинтеграции ознакомились с текущим состоянием строительных и модернизационных работ на объекте.

На данный момент:

- демонтированы имеющиеся конструкции КПВВ;

- подготовлен участок местности к обустройству модульных конструкций в сервисной зоне;

- установлен заградительный забор, подведены коммуникации, в том числе по водоснабжению и водоотводу;

- продолжаются работы по устройству модульных конструкций сервисной зоны.

Завершить обустройство сервисной и режимной зон на КПВВ "Золотое" планируется в первом полугодии 2022 года.

"Модернизация КПВВ "Золотое" направлена на защиту прав и свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, соблюдение норм международного гуманитарного права и реализации единого подхода к надлежащему пересечению линии соприкосновения", - сказано в сообщении.