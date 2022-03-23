В ЛугОГА сообщили о "режиме тишины" для эвакуации жителей области

23.03.2022 10:00

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о согласовании гуманитарного коридора для эвакуации жителей Рубежного, Северодонецка и Горской громады.

"Нам согласовали "режим тишины" с 9:00, но будьте осторожны. Обстрелы российской армии в эти часы стихают только на маршрутах эвакуации людей, и то не всегда. По территории области ситуация остается напряженной. Сегодня мы постараемся вывезти как можно больше людей в Новозолотаревку и железнодорожные вокзалы Донецкой области, а также доставить пищевые продукты в самые отдаленные населенные пункты Луганщины.

Попробуем вывезти людей даже из населенного пункта Нижнее Горской громады", - говорится в сообщении.

Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:

Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

Приволье:

центральная площадь;

Северодонецк:

городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное:

Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11;

Горское:

Дом культуры Украина, Гагарина 13а.

Возможны изменения.