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ВСУ нанесли удар по российскому ПВО под Луганском
13.07.2022 08:00
ВСУ нанесли массированный удар до воинской части противовоздушной обороны так называемой “ЛНР”. Об этом сообщило российское пропагандистское издание INTERFAX.RU со ссылкой на представителя Народной милиции управляемой Россией квазиреспублики Андрея Марочко.
“Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск”, – заявил Марочко.
Теги: Донбасс, Луганск, уничтожение, ВСУ, ПВО, оккупанты
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