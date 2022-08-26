Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

ВСУ уничтожили базу оккупантов в Кадиевке

26.08.2022 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ уничтожили базу оккупантов в Кадиевке

В оккупированной Кадиевке украинские защитники нанесли удар по российским оккупантам, разместившимся в гостинице "Донбасс". Об этом сообщил глава ЛугОВА Сергей Гайдай.
"Город Кадиевка (он же Стаханов), какое-то сплошное притяжение камней. Снова услышаны молитвы русни о "хоть камнях с неба". Ну вот... прилетело, да так, что аж 200 по 200 рашистским вдвшникам", - отметил он.



Теги: Донбасс, уничтожение, ВСУ, оккупанты, база
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх