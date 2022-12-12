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Архив - Луганская область

На Луганщине ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев"

12.12.2022 15:00
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На Луганщине ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев"

11 декабря была поражена база российских оккупантов, которую они обустроили в общежитии в городе Сватово Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы ОВА Сергея Гайдая.
"За последнюю неделю оккупанты, наконец, (начали - ред.) прислушиваться к нашему президенту и курить там, где надо. И вот вчерашний случай – это общежитие. В течение недели они курили там, где казармы, где боекопмлекты –  все это идет на пользу нашим Силам обороны. Зато у оккупантов постоянные проблемы", - отметил Гайдай.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в результате прилета "нет половины общежития", где базировались "вагнеровцы".



Теги: Донбасс, уничтожение, Сватово, оккупанты, база
 
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