РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА

28.12.2022 10:00

Российские захватчики заставляют жителей временно оккупированной Луганской области оформлять российское гражданство детям, шантажируя увольнением с работы или лишением соцвыплат. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.

"В кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганской области. То, что они не сочли нужным делать в течение восьми лет, пытаются успеть за несколько месяцев, чтобы внушить людям неверие в Украину и, одновременно, усилить собственную пропаганду.

Так, уже даже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином России. Для этого родителю обязательно нужно иметь паспорт России. Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют", - говорится в сообщении.