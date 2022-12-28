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РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА
Российские захватчики заставляют жителей временно оккупированной Луганской области оформлять российское гражданство детям, шантажируя увольнением с работы или лишением соцвыплат. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.
"В кремле спешат принудительно паспортизировать жителей оккупированной Луганской области. То, что они не сочли нужным делать в течение восьми лет, пытаются успеть за несколько месяцев, чтобы внушить людям неверие в Украину и, одновременно, усилить собственную пропаганду.
Так, уже даже вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином России. Для этого родителю обязательно нужно иметь паспорт России. Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, дети, паспорт, оккупанты
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