ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в оккупированном Сватово

03.01.2023 08:00

В оккупированном Сватово Луганской области уничтожен большой склад боеприпасов, принадлежащий российским оккупантам. Они свозили туда боеприпасы в течение двух недель. Об этом сообщается в официальном канале Луганской областной военной администрации в Telegram.

«В Сватово взорвался склад с боекомплектом оккупантов. Почти две недели Вооруженные Силы Украины наблюдали и фиксировали количество «Уралов», которые заезжали на базу» - говорится в сообщении.