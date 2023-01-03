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Архив - Луганская область

ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в оккупированном Сватово

03.01.2023 08:00
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ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в оккупированном Сватово

В оккупированном Сватово Луганской области уничтожен большой склад боеприпасов, принадлежащий российским оккупантам. Они свозили туда боеприпасы в течение двух недель. Об этом сообщается в официальном канале Луганской областной военной администрации в Telegram.
«В Сватово взорвался склад с боекомплектом оккупантов. Почти две недели Вооруженные Силы Украины наблюдали и фиксировали количество «Уралов», которые заезжали на базу» - говорится в сообщении.



Теги: боеприпасы, склад, уничтожение, ВСУ, Сватово, оккупанты
 
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