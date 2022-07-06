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ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированной Макеевке (ВИДЕО)
06.07.2022 13:00
Украинские военные утром 6 июля ударили по логистической базе российских оккупантов в районе Ханжонково на северо-восточной окраине Макеевки. Об этом сообщается в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Место удара - примерно в 15-18 км от линии фронта.
Теги: Макеевка, боеприпасы, склад, уничтожение, ВСУ, оккупанты
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