ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированной Макеевке (ВИДЕО)

06.07.2022 13:00

Украинские военные утром 6 июля ударили по логистической базе российских оккупантов в районе Ханжонково на северо-восточной окраине Макеевки. Об этом сообщается в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Место удара - примерно в 15-18 км от линии фронта.