"Что Захарченко умеет – так это убедительно и взахлёб врать". Обзор сепаратистских СМИ

22.12.2016 18:45

На этой неделе в сепаратистских «СМИ», как всегда, много говорили о геополитике, мировых терактах, и том, что Украина – не настоящее государство. Своих проблем в "ДНР"-"ЛНР" по- прежнему нет. А вот в частных письмах, жизнь "республик" выглядит гораздо интереснее.

Пишите письма…

Один из апологетов «русского мира», и ярый русофил Эдуард Лимонов разместил у себя в блоге письмо, которое написали ему жители ДНР.

«Всё личное из письма я убрал. Оставил информативное, вам же интересно чем там живут люди. Простые, не начальство, как они смотрят на мир и что именно видят. Меня за то что не всё прекрасно или всё не прекрасно в Донецке, не бранить, я только передаточное звено для правды. Это я взял в кавычки "укропов."», - написал пролог к письму Лимонов.

Размещаем полный текст письма, представленный в блоге Лимонова.

«Сегодня получили перевод, но сняли 6% +100 рублей за перевод. Обдирают всюду. Кажется уже не осталось ни одной темы, где бы ни содрали шкуру. Очень талантливый глава и Ко. Скоро столица будет не Мск, а Донецк ! Плачь Москва! Такими темпами идём- у многих голова кружится. Сегодня взорвали в центре Донецка обменянного СБУушника Косяка, который уже в 14-ом арестовывал Пургина. Оторвало ноги, когда садился в авто.

В Дебальцево всё обстоит очень серьёзно. Позиции там я очень хорошо знаю. Потери скрывают. Логвиново село маленькое, скорее хуторок. Стоит на трассе к Артёмовску ,это та дорога по которой выходили "укропы" из котла в 15-ом году. Как раз там окапывались наши в прошлом году. Напротив,-меньше чем 1 км. Светлодарск (под "укропами"). И господствующая высота, к которой рвутся "укропы" пока наша»

Также в письме жители Донецка рассказали о парадоксах в оккупированном Донецке.

«Прошли сегодня по бульвару Пушкина (это центр Донецка) там множество кафе и ресторанов -негде ступить ногой, всё занято автомобилями, всюду музыка, полно людей. Страшный контраст- совсем близко гибнут молодые красивые мужчины и в это же время сидят жрут,пьют и не вспоминают о войне другие. Одна часть населения упивается неожиданно свалившимся деньгам, положению, должностям, а другая смотрит на это беснование затаившись, нагнув головы. Я всё жду, когда же этот гнойник лопнет. Должен лопнуть! Эти бесноватые меры не знают. Что-то должно произойти. Не думаю, что подымется народ, просто не поверят уже никому и привыкли думать, что так надо, потому что так хочет РФ. Только что сообщили,что в СИЗО Донецка сегодня всех опрашивали не объяснив, с какой целью, кто где воевал в 14-ом году. Не готовят ли своего рода штрафбаты ? Кого то же надо бросать на мясо.Вот и пришла мне такая мысль в голову. Посмотрим.

Когда ещё ездил в Славянск,научили смотреть за собаками,если убегают, прячутся,значит тоже надо залечь. А в одном бомбоубежище женщина сидела с кошкой и она мне сказала, что её кошка спасала. Она смотрела, куда кошка пряталась и тоже в тот угол пряталась. Дом разбили, а она с кошкой выжила.У них слух лучше нашего»

Захарченко на концерте и Стрелков без работы

Экс-герой «русской весны» Игорь Гиркин( Стрелков) поделился в социальной сети новыми приключениями лидера «ДНР» - Александра Захарченко в Москве.

«Смех и грех...Вчера паны Захарченко и Тимофеев ("Ташкент") имели счастье посетить закрытый концерт в честь "дня чекиста" в Кремлевском дворце съездов. Оба никогда не имели никакого отношения к органам безопасности РФ, но "билетики" каким-то левым способом приобрели и пролезли. По агентурным данным, в ходе бесед "в кулуарах", пан Захарченко вновь "втирал" собеседникам, что "если бы Кремль не останавливал - давно бы были в Киеве". Надо понимать - "вешал лапшу" он на уши генералам и старшим офицерам, которым положено ,вообще-то, знать: что реально происходит в ЛДНР. Но учитывая "качество" нынешних руководителей - возможно, кому-нибудь данную "лапшу" навешать и удалось. Как-никак, что Захарченко умеет - так это убедительно и взахлёб врать... Главная цель посещения, конечно же, заключалась в "приобретении нужных знакомств" и "засветке" на мероприятии, на котором выступал "сам" ВВП (ну, кто-то из них, по крайней мере)»

Но пользователи интернета на этой неделе подшучивали и над самим Гиркиним. Поводом стал его пост о поиске работы.

«Уважаемые господа и товарищи! Если у кого-то будут варианты моего трудоустройства, прошу писать в личку мне или моей супруге. Или (если не "в друзьях") - передавать информацию через моих друзей в ВК. Личку для всех желающих, по понятным причинам, открыть не могу», - написал Гиркин.

Один из комментаторов поста разместил свои впечатление от поста.

«Знаете, это парадокс. Два года назад он привел войну на мою землю. Нас обстреливают, у нас нечего жрать, у нас теперь нет нормальной роботы. Смешно – у него тоже. Я надаюсь, это только начало», – написал один из пользователей соцсети.

Оперативное вмешательство

После возобновления боев возле Дебальцево, власти «ДНР» без стеснения рассказывали о том, кто им помогает своим «вмешательством», чем еще раз опровергли свой излюбленный тезис о «гражданской войне».

«Ситуация на линии соприкосновения сторон вблизи Дебальцево находится под контролем благодаря оперативным вмешательствам российской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР», – передает «dnr news».

«Ситуация могла бы быть хуже, если бы регулярно не вмешивались офицеры российского представительства в СЦКК. На любое нарушение они оперативно запрашивают «режим тишины». Именно это дает возможность контролировать ситуацию в этом районе»,— подытожило «dnr news».

Минские итоги 2016

Издание «News Front» решило резюмировать то, как обстоят дела с минскими переговорами на конец 2016 года.

«Украина не выполнив ни одного пункта договоренностей за исключением отвода войск в двух точках соприкосновения — попадает в книгу рекордов им. Мазепы как самая недоговороспособная страна», - начал автор, впрочем забыв вспомнить, а что же за год сделали кукловоды «республик» в Белокаменной?

«В подгруппе по экономике движений — ноль. Не разблокирована работа банковской системы, нет украинских социальных выплат в Донбассе.

В политической — абсолютная тишина. Ни один закон, ни одно изменение в законодательство не приняты Киевом.

В гуманитарной подгруппе работа шла через пень- колоду из-за пани Геращенко, занимающейся самопиаром. Обмены организовывали разные люди, но только не в украинской подгруппе.

И, скорей всего, из-за этой мышиноголовой курицы обмен до конца года может больше не состоятся».

А резюмировать материал автор решил патетическими высказыванием о том, что «в ДНР-ЛНР в связи с этим продолжается строительство государственности».

Национализация в стиле милитари

Про национализацию активно говорят не только в Украине, но и в фейковых «республиках». Донецкий блогер , Роман Манекин , проанализировал, а какой же толк «республике» от национализации 18 тысяч предприятий.

«Инициатива Ал.Тимофеева ("Ташкента") по национализации 18 000 предприятий в ДНР, разумеется, вызовет бурное обсуждение на Украине. И не только.

И не случайно, конечно, рядом с Тимофеевым при обсуждении инициативы оказалась Катя Губарева - фактический руководитель гуманитарного батальона "Новороссия, бывший министр иностранных дел, несостоявшийся министр информации и печати, депутат обоих Советов, а самое главное, - весьма и весьма прагматичная женщина»

Манекин считает, что национализация для «республик» решит два фундаментальных вопроса.

«Но, если говорить по сути, то для самой республики, проблема национализации значительного сегмента экономики предполагает решение двух фундаментальных вопросов:

- инвестиционного

- и кадрового.

Иначе говоря, для того, чтобы запустить предприятия, простоявшие практически три года, нужны:

а. деньги;

б. люди, понимающие в конкретных производствах.

Конечно, у Губаревых сохранилось кое-что со времен гумбата "Новороссия". Есть и организованные позже, мелкие предприятия. Но даже для запуска небольшого предприятия, их деньги - "смешные".»

Также донецкий блогер задается вопросом, а откуда будут деньги?

«Три года предприятия стоят. Все, что не работает, - разрушается. Это - аксиома! Однако, каковы объемы инвестиций необходимы для того, чтобы запустить 18 000 национализированных предприятий? - для меня лично, это - коренной вопрос. Кто из внешних инвесторов готов вложиться в объекты хозяйственной деятельности, зарегистрированные в т.н. "серой зоне"? Каковы бюджетные возможности ДНР (кто будет выплачивать зарплату на национализированных предприятиях, вкладывать в их развитие)? Логистика поставок, рынки сбыта? А если говорить о инвесторах внутренних (т.е. в сущности, передаче предприятий из рук одних частников в другие), то... предполагается ли проверка источников приобретения средств? Как национализация отразится на военно-политической ситуации вокруг республики, на ключевой проблеме - признании? В текущей обстановке и на перспективу? На самом деле, национализация - критически рискованное предприятие! Тем более, в условиях санкций и экономической блокады. Понятно, тем не менее, что с неработающими предприятиями что-то делать нужно...Кстати, вот интересно, господин Тимофеев намерен опубликовать список предприятий, подлежащих, с его точки зрения, национализации? Очевидно, что подобные вещи нужно делать предельно транспарентно. Ибо всплывет непременно! И "занозы" будут "выходить" годами, когда поменяются не только фигуры во властной колоде, но и очертания экономических зон (региональная специализация). И не только внутри республики!»

Сталин – гуманист!?

И, напоследок, материал от информационного агентства «Новороссия». Главная тема опуса: Украина не может отличить зло от добра. В то же время – Россия может.

«Давайте откровенно, в их понимании( украинцев – авт), подкрепленном укропропагандой, Россия напала на Украину, отжала Крым, а Донбасс они героически отбили и сейчас сражаются. Представим зеркальную ситуацию, хоть это и фантастично на сегодняшний день: в России майдан, ну и так далее... Тут дело в глобальном и правильном восприятии что есть Добро и что есть Зло. Так вот украинцы путаются в этих понятиях. Причем постоянно. Путались бы в них и россияне, будь майдан в России. Но есть так, как есть. Россия показала себя трезвым, способным отличать черное от белого обществом, и майдан там не прошел. А Украина опять показала себя во всей красе. В который раз. И поэтому есть смысл настаивать на ликвидации этого государства. На ликвидации государства, в котором такие всплески темного и дикого повторяются не в первый раз»

И самое смешное, продолжая писать о ненависти к Украине, автор даже решил назвать гуманистом …Сталина.

«Х*хлы и государственность - понятия несовместимые. Не доросли. И не нужно удивляться. После Второй мировой очень серьезно стоял вопрос о ликвидации Германии. И если бы не позиция гуманистов из СССР, в частности - лично товарища Сталина, то фрау Меркель сегодня бы не выла, защищая террористов в Алеппо. Словом, в ликвидации Украины есть историческая целесообразность»

Обзор подготовил Андрей Фарисей, "ОстроВ"

PS: Орфография, пунктуация и стилистика в цитатах - сохранены.

Источник: ostro.org