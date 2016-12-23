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Водитель донецкой маршрутки переехал женщине ногу и все отрицает
В Донецке пассажирка маршрутки упала под автобус, и водитель переехал ей ногу. Об этом рассказала сама пострадавшая в социальных сетях, сообщает "ДонПресс".
Она ищет свидетелей, которые могли бы ей помочь восстановить справедливость: водитель, который травмировал пассажирку, все отрицает.
Инцидент произошел в Донецке у молокозавода по б. Шахтостроителей вчера, 22 декабря, в 8:40. Пострадавшая с мужем и ребенком 4,5 лет ехали в детскую областную больницу. На остановке они выходили из маршрутки, но замешкались.
«Когда я выходила и встала одной ногой на асфальт (держа ребенка за руку помогая спуститься), автобус резко поехал, при этом не закрывая дверь, я упала и мою ногу затащило под заднее колесо! Муж успел схватить ребенка за капюшон и затащить в автобус, чтоб она не полетела за мной!» — рассказала пострадавшая.
Водитель маршрутки № 111 сразу же заявил, что ничего не видел и никого не травмировал. Пострадавшая обратились в больницу. У нее диагностированы ушибы правой ноги и растяжение. Также она заявляла о наезде в местное «ГАИ».
«Его нашли, но он отрицает что такое вообще было!!! Говорит ничего подобного не было и никто не обращался!!! Люди кто был в этом автобусе (зеленого цвета номер АН 5078 IН), напишите мне пожалуйста! пожалуйста!!! Отправлялись с Плеханова около 8:40, случилось это все около 9:00, на остановке у магазина «Светлый"(Донецк, молокозавод, не доезжая до ул. Шахтостроителей)», — уточнила женщина.
Другие пользователи сообщают, что это уже не первый случай, когда водители маршруток травмируют пассажиров и в целом обращаются с ними по-хамски. «Почему этих водителей никто не уймет, на 111 м и 121 м маршруте такие ушлые водители, которые мать с ребенком выгоняют если за 4х летнего мама не платит, а садит к себе на колени! с каких пор до 7ми лет нужно оплачивать за дите! я бы не вышла с автобуса, даже если бы все орали, и главное ни один мужик в салоне не подымит ж... и не расскажет этим водилам! таких случаев с моими близкими несколько», — написала местная жительница.
«Раньше ехали на машине побаивались танков и бмвешек, а теперь маршрутчиков потому что у них нет не поворотов не дистанции!» — написал другой пользователь.
(Орфография и стилистика комментариев полностью сохранены).
Фото: www.sofadigest.com.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, маршрутка
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