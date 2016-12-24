"Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге

24.12.2016 13:17

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко застрелил "генерала" "ДНР", виновного в провале операции на Светлодарской дуге. Об этом сообщает сепаратистский сайт dnr. one, освещающий события в "республике".

Некий источник из "администрации" Захарченко сообщил, что главарь боевиков взывал на разговор "высокопоставленного военного чиновника" — "генерала" по кличке "Удмурт", по рекомендации которого была начата операция по вытеснению ВСУ. "Удмурт" обещал также захватить и Бахмут при удачном стечении обстоятельств.

"Однако, войска „ДНР“ и подоспевшая на помощь „народная милиция“ „ЛНР“ столкнулись с ожесточенным сопротивлением и в конечном этапе отступлением сил „ДНР“ из ранее занимаемых стратегических позиций. Отступление сопровождалось большими потерями живой силы и техники", — говорится в сообщении боевиков.

При этом сайт подчеркивает, что в "администрации" Захарченко "не знают, что делать", поскольку район, находящийся под контролем ВСУ, согласно Вторым минским соглашениям, не входит в состав "ДНР". "Россия и ОБСЕ также заявили, что не могут помочь", — сообщают коллаборанты.

"Политики и „армия“ „ДНР“ сошлись в нешуточном противостоянии. Политики „ДНР“, большинство из которых бывшие чиновники Украины, обвиняют военных в халатности, алкоголизме и неумении воевать. Военные в свою очередь обвинили политиков и депутатов „ДНР“ в трусости, коррупции и обогащении за счет помощи из России. Убийство „Удмурта“ и стало следствием этого конфликта, который вчера проявился во взрыве депутата „ДНР“ от „фракции“ „Свободный Донбасс“. В инциденте подозревают военных, которые постепенно выходят из-под контроля бюрократов", — сообщается в публикации сепаратистского сайта.

Ресурс "ДНР" также отмечает, что рейтинги Захарченко опустились ниже статистической погрешности, главарь "ДНР" "испытывает недоверие как гражданского населения, так и военных".