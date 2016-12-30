Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ДНРовцы похвастались открытием спорткомплекса в Донецке, который не работал с начала боевых действий

30.12.2016 09:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ДНРовцы похвастались открытием спорткомплекса в Донецке, который не работал с начала боевых действий

Спортивный комплекс "Спарта", расположенный в Калининском районе Донецка, вчера возобновил свою работу после двухлетнего простоя. Об этом сообщили сепаратистские СМИ.

Торжества по этому случаю прошли в холле учреждения и собрали несколько десятков спортсменов.

Открытие посетили так называемый "министр молодежи, спорта и туризма ДНР" Михаил Мишин и "председатель комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Народного Совета ДНР" Юрий Сивоконенко. Им досталось почетное право перерезать красную ленточку.

После официальной части для всех желающих была организована экскурсия по спорткомплексу. Собравшиеся посетили бассейн учреждения, и три зала — аэробики, единоборств и спортивных игр. После чего там состоялись показательные выступления воспитанников спортивных школ и секций города.

Отметим, спортивный комплекс "Спарта" приостановил свою работу в 2014 году после начала боевых действий. 


Фото: dan-news.info/

Теги: Донецк, Донбасс, спорт, Калиновка, открытие, Спартак
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх