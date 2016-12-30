ДНРовцы похвастались открытием спорткомплекса в Донецке, который не работал с начала боевых действий

30.12.2016 09:27

Спортивный комплекс "Спарта", расположенный в Калининском районе Донецка, вчера возобновил свою работу после двухлетнего простоя. Об этом сообщили сепаратистские СМИ.

Торжества по этому случаю прошли в холле учреждения и собрали несколько десятков спортсменов.

Открытие посетили так называемый "министр молодежи, спорта и туризма ДНР" Михаил Мишин и "председатель комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Народного Совета ДНР" Юрий Сивоконенко. Им досталось почетное право перерезать красную ленточку.

После официальной части для всех желающих была организована экскурсия по спорткомплексу. Собравшиеся посетили бассейн учреждения, и три зала — аэробики, единоборств и спортивных игр. После чего там состоялись показательные выступления воспитанников спортивных школ и секций города.

Отметим, спортивный комплекс "Спарта" приостановил свою работу в 2014 году после начала боевых действий.