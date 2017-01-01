Воины ВСУ поздравили сограждан, живущих на временно окупированных территориях. ВИДЕО

01.01.2017 12:10

«Просто будьте и верьте, что не за горами то время, когда над нашими городами снова зазвучит гимн Украины», - с такими словами обратились военные к согражданам.



