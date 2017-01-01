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Архив - Донецкая область

Воины ВСУ поздравили сограждан, живущих на временно окупированных территориях. ВИДЕО

01.01.2017 12:10
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Воины ВСУ поздравили сограждан, живущих на временно окупированных территориях. ВИДЕО

«Просто будьте и верьте, что не за горами то время, когда над нашими городами снова зазвучит гимн Украины», - с такими словами обратились военные к согражданам.




Теги: Донбасс, поздравление, военные, оккупация
 
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