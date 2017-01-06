В прифронтовой Авдеевке задержали мародера

Во время профилактической отработки территории обслуживания, сотрудники Авдеевского отделения полиции обратили внимание на подозрительного мужчину, который нес телевизор по улице частного сектора.Увидев людей в форме, мужчина заметно занервничал. Во время проверки полицейские выяснили, что телевизор мужчина только что похитил из одного частного дома. Вором оказался 42-летний местный житель. Мужчина в содеянном сознался и объяснил, что во время обстрела боевиков, дом был поврежден. Тогда домочадцам пришлось покинуть родной дом, а собрать с собой ценные вещи у них возможности не было. Воспользовавшись такой возможностью, злоумышленник решил «проверить, что плохо лежит».«Если бы не я, то кто-то другой все равно бы обокрал этот дом», - оправдывается задержанный.Также было установлено, что правонарушитель уже имел судимости за совершение имущественных преступлений.На данный момент проводится проверка на причастность задержанного к совершению других аналогичных краж.Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Таким образом, задержанный может отправиться за решетку на срок до 6 лет.