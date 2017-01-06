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Архив - Донецкая область

В прифронтовой Авдеевке задержали мародера

06.01.2017 15:34
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В прифронтовой Авдеевке задержали мародера
Полиция прифронтовой Авдеевки задержала ранее судимого мужчину, который совершил кражу имущества из оставленного хозяевами частного дома,  сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Во время профилактической отработки территории обслуживания, сотрудники Авдеевского отделения полиции обратили внимание на подозрительного мужчину, который нес телевизор по улице частного сектора. 

Увидев людей в форме, мужчина заметно занервничал. Во время проверки полицейские выяснили, что телевизор мужчина только что похитил из одного частного дома. Вором оказался 42-летний местный житель. Мужчина в содеянном сознался и объяснил, что во время обстрела боевиков, дом был поврежден. Тогда домочадцам пришлось покинуть родной дом, а собрать с собой ценные вещи у них возможности не было. Воспользовавшись такой возможностью, злоумышленник решил «проверить, что плохо лежит». 

«Если бы не я, то кто-то другой все равно бы обокрал этот дом», - оправдывается задержанный. 

Также было установлено, что правонарушитель уже имел судимости за совершение имущественных преступлений. 

На данный момент проводится проверка на причастность задержанного к совершению других аналогичных краж. 

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Таким образом, задержанный может отправиться за решетку на срок до 6 лет.
 

Фото: www.unian.net/

Теги: Донбасс, Авдеевка, мародер, Полиция Донбасса, задержание
 
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